دانيلز عن لائحة اتهام ترامب: إنها ضخمة وملحمية وأشعر بالخوف للمرة الأولى

بعد توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية "شراء صمتها"، اعتبرت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أنه ""لم يعد ترامب محصنا من المساس".

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز"، قالت ستورمي دانيلز: "لا يُستثنى أي شخص في السلطة من القانون..وبغض النظر عن وظيفتك، أو ما يقوله حسابك المصرفي، فأنت مسؤول عن الأشياء التي قلتها وفعلتها، ويتم تحقيق العدالة ".

ورأت دانيلز أن المحاكمة "تبرئة" لها، مضيفة: ""إنه أمر حلو ومر معا، فقد فعل ما هو أسوأ بكثير لدرجة أنه كان يجب إسقاطه من قبل..أنا على دراية كاملة بالجنون لكونها نجمة إباحية..لكنها شاعرية أيضا".



وتعليقا على لائحة الاتهام والمحاكمة، قالت دانيلز: "إنها ضخمة وملحمية، وأنا فخورة..الجانب الآخر من ذلك هو أنها ستستمر في تقسيم الناس وتنشئتهم على القتال..لقد نجا بالفعل من إثارة الشغب والتسبب في الموت والدمار".

وأردفت: "هناك احتمال أن يأتي الكثير من الخير من هذا..ولكن في كلتا الحالتين، سيأتي الكثير من الأمور السيئة أيضا".

بالنسبة لدانيلز، التي كانت تتحدث من مكان غير معروف في الولايات المتحدة، فإن الوضع السيئ قد بدأ بالفعل، موضحة أنه في غضون ساعات من صدور لائحة الاتهام، بدأت في تلقي تهديدات بالعنف عبر "جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهاتف".

وأردفت: "العدد والشدة هي نفسها كما كانت في المرة الأولى، ولكن هذه المرة كانت عنيفة بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنها تلقت "تهديدات بالقتل".

وذكرت أنها "خائفة" للمرة الأولى على الإطلاق، متابعة: "إنه أمر مخيف بشكل خاص لأن ترامب نفسه يحرض على العنف ويشجعه".

ومع ذلك، فإن مخاوفها لا تمتد إلى احتمال مواجهة ترامب في المحكمة.

وأكملت مازحة: "لقد رأيته عاريا..لا توجد طريقة يمكن أن يكون مخيفًا عندما يرتدي ملابسه".

ستورمي دانيلز، واسمها الحقيق ستيفاني كليفورد، لم يتم استدعاؤها رسميا للشهادة ضد ترامب، فيما أوضحت قائلة: "آمل أن أضطر إلى ذلك..أنا لست خائفة..ليس لدي ما أخفيه، وأنا أتطلع إلى إخبار الجميع بما أعرفه".

وبغض النظر عن مكالمة زووم واحدة مع المدعين العامين، فإنها لم تكن طرفًا في شهود الشهادات التي تم الاحتفاظ بها خلف الأبواب المغلقة.

المصدر: "التايمز"