وسائل إعلام: واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن المساعدات تضم مختلف أنواع الذخيرة، بما فيها قذائف للدبابات.

ومن المرجح أن تضم المساعدات الجديدة مسيرات ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة NASAMS للدفاع الجوي، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة يوم الاثنين المقبل بعد إتمام إعداد الحزمة خلال العطلة الأسبوعية.

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وأشار المسؤولون إلى أن حجم المساعدات وقائمة المعدات قد يتغيران.

وسيتم تقديم الأسلحة بقيمة 2.1 مليار دولار تحت برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، ما يعني أنه سيتم شراء المعدات من المؤسسات الصناعية بدلا من سحبها من المخزونات الأمريكية القائمة.

أما الـ 500 مليون دولار المتبقية، فستضم الذخيرة بشكل أساسي، وسيتم تخصيصها بموجب "صلاحية الرئيس للسحب"، أي من الاحتياطيات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

المصدر: رويترز