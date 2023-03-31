مسؤول أوكراني: كييف لن تتحمل لفترة طويلة قادمة تكبد الخسائر بالأسلحة والجنود

أكد نائب وزير خارجية أوكرانيا والسفير السابق في برلين، أندريه ميلنيك، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق ميزة حاسمة لفترة طويلة قادمة، بسبب النقص في الأسلحة والخسائر الفادحة.

وصرح ميلنيك، يوم الجمعة، في مؤتمر نظمته صحيفة Frankfurter Allgemeine" Zeitung"، متصلا عبر رابط الفيديو، أن "الأسلحة التي حصلت عليها كييف من قبل الدول الغربية ليست كافية لشن هجوم مضاد أو الاستفادة منها".

وأكد: "لا نريد شن هجوم مضاد فاشل"، وأشار إلى أن كييف تمتلك حاليا ما يقرب من "50-60 دبابة غربية" تحت تصرفها، "ومع ذلك، يمكن لروسيا، سواء الآن أو في الماضي، إنتاج أو جلب ما يصل إلى 10 دبابات من الاستعداد القتالي يوميا، وهذا يعني أنه لفترة طويلة سنظل غير قادرين على تحقيق ميزة حاسمة".

وأضاف أن "أوكرانيا لا تريد استمرار الصراع بسبب الخسائر الفادحة، نأمل في تحقيق السلام هذا العام، لهذا نحتاج إلى الكثير من الدعم من حلفائنا"، ودعا الغرب "لتزويد أوكرانيا بالدبابات والطائرات المقاتلة".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالسلاح من الغرب، لن يكون له أي تأثير على مجريات العملية العسكرية الخاصة، وأن مصير الأسلحة الغربية سيكون التدمير على يد القوات الروسية.

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المصدر: تاس