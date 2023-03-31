كندا.. العثور على جثث مهاجرين غير شرعيين حاولوا دخول الولايات المتحدة

ذكرت قناة "سي بي سي" نقلا عن الشرطة الكندية، أنه قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم طفل، أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني بين كندا والولايات المتحدة عن طريق القوارب.

وأشارت القناة أنه تم انتشال ست جثث، يوم الخميس، من بينها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، من نهر سانت لورانس عند تقاطع مقاطعتي كيبيك الكندية وأونتاريو.

ورجحت الشرطة أنه "من المفترض أن يكون القتلى أفراد عائلتين واحدة من الهند، والثانية من رومانيا".

وأوضحت: "حاليا يجري البحث عن طفل آخر، بالإضافة إلى مواطن يبلغ من العمر 30 عاما في محمية أكويساسني".

وقالت شرطة محمية أكويساسني إن "الضحايا من رومانيا والهند وكانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".

وأضافت أن "إحدى الجثث تعود لطفل دون الثالثة من عمره يحمل جواز سفر كنديا، وأن طفلا آخر من أصل روماني لا يزال مفقودا".

ووفقا لأقارب الساكن المفقود في المحمية، فقد شوهد آخر مرة وهو يستقل قاربه الصغير يوم الأربعاء، في حين تم العثور على القارب بالفعل، وبه خدوش في الجزء السفلي، والتي قد تكون ناجمة عن الاصطدام بالحجارة أو الجليد.

ولم تعلق السلطات بعد على احتمال أن يكون ما حدث محاولة لنقل أشخاص بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، للصحفيين "من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، لكننا لن نجيب على التكهنات المختلفة المتعلقة بهذا الأمر".

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المصدر: تاس