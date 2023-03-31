"لا تقارن بقذائف اليورانيوم".. واشنطن تدعو موسكو للامتناع عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس

قال روبرت وود، نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، إن بلاده تحث روسيا على ضرورة إعادة النظر في خططها بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس.

وأشار وود إلى أنه "ندعو روسيا الاتحادية إلى إعادة النظر في نيّتها نشر أسلحة نووية في بيلاروس وندعو موسكو أيضا إلى سحب قواتها من أوكرانيا".

ولفت في كلمته إلى "الوقف الفوري للخطاب المتصاعد بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية".

وبحسب تعبيره فإن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على مسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما سيغير بشكل جذري طبيعة هذه الحرب".

وبحسب المندوب الأمريكي، فإن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين يصعّد من سلوك روسيا الخطير والمزعزع للاستقرار من خلال التهديد بنشر أسلحة نووية في بيلاروس،" على حد قوله.

إلى ذلك، وصف وود التصريحات الروسية حول مخطط نشر أسلحة نووية في بيلاروس، بذريعة استخدام الذخيرة الخارقة للدروع (مع اليورانيوم المنضب) في أوكرانيا، بأنه "أمر سخيف".

وقال: "الذخائر الخارقة للدروع لا تقارن بأي حال من الأحوال الأسلحة النووية التكتيكية".

واختتم: "مثل هذه الذخيرة تستخدم منذ عقود، ولدى روسيا مثل هذه الأنواع من المقذوفات، وبالتالي لا توجد أسباب أمنية مقنعة عند روسيا للجوء إلى نشر أسلحة نووية في بيلاروس".

المصدر: نوفوستي