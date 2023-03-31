وسائل إعلام: القيادة الروسية تحد من عدد الموالين للسياسة الغربية بشأن القضية الأوكرانية

كتبت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن القيادة الروسية قامت بعمل دبلوماسي جاد لتقليص عدد اللاعبين الذين يتبعون السياسة الغربية بشأن القضية الأوكرانية بشكل كبير.

ووفقا لمقال الصحيفة: "لقد مر أكثر من عام منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأصبحت آراء مختلف الدول بشأن تصرفات روسيا متباينة بشكل متزايد. طالما ظل حلفاء موسكو المعتادون موالين لها، فإن المزيد من الدول تبتعد تدريجيا عن الموقف المتشدد لحلف شمال الأطلسي".

وبحسب الصحيفة، حققت روسيا تقدما دبلوماسيا كبيرا بدعم من بيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا والصين، كما نجح الرئيس فلاديمير بوتين في إقامة علاقات في القارة الإفريقية، فقد أعربت مالي وبوركينا فاسو وأوغندا عن دعمها لموسكو، في حين أجرت جنوب إفريقيا تدريبات مع السفن الحربية الروسية بالقرب من مدينة ديربان الساحلية.

ولخصت "إكسبرس" البريطانية، إلى أنه اعتبارا من مارس 2023، يعيش ثلث سكان العالم فقط في بلدان "الكتلة المناهضة لروسيا" بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي