لوكاشينكو معلقا على المثلية.. لا ألوم النساء ولكني لا أسامح الرجال

أعرب رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن رأيه بشأن ممثلي التوجه الجنسي، وذلك أثناء سؤال توجه به الحاضرون بعد خطاب ألقاه اليوم أمام البرلمان.

وقال لوكاشينكو في معرض جوابه: "بالنسبة للسحاق ... إنه خطأنا (الرجال). لا ينبغي أن يكون هذا في مجتمعنا. وأنا لا ألوم النساء في هذا الصدد. أما بالنسبة للرجال (المثليين)، فهذا أمر مثير للاشمئزاز بالنسبة لي".

ولفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أنه لم يتحدث أبدا عن ممثلي الميول الجنسية غير التقليدية، وأشار إلى أن "هذا المسار غير مقبول بالنسبة لنا".

وأشار إلى أنه بيلاروس بحاجة إلى زيادة تعدادها السكاني، وبحاجة إلى الأطفال، مضيفا: "دعونا نتمسك باتجاه الأسرة الكلاسيكية".

المصدر: RT