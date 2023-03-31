الفاتيكان: من المخطط أن يخرج بابا الفاتيكان من المستشفى غدا

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني بأنه من المخطط أن يغادر البابا فرنسيس مستشفى "جميلي"، الذي دخله منذ عدة أيام بسبب التهاب الشعب الهوائية، غدا السبت.

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وقال بروني: "من المخطط أن تتم عودة بابا الفاتيكان إلى منزل القديسة مارثا بالفاتيكان غدا بناء على نتائج الاختبارات الأخيرة التي تم إجراؤها صباح اليوم".

وأضاف أن البابا فرنسيس حظي بيوم جيد أمس الخميس، "بدورة سريرية عادية" وتناول على العشاء البيتزا "مع من ساعده خلال يوم دخوله المستشفى من الأطباء والممرضات والمساعدين وأفراد الأمن".

وتابع أنه في الصباح تناول البابا فرنسيس الإفطار وقرأ الصحف ثم عاد إلى العمل.

المصدر: نوفوستي