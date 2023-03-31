انتهاء مهمة فريق خبراء المتفجرات الروس في لاوس.. إبطال مفعول أكثر من 120 لغما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريق خبراء المتفجرات التابع لوحدات إزالة الألغام، أكمل عمله في منطقة ناكاي في لاوس، وعثر خلال مهمته على 124 من الذخائر غير المنفجرة وتم تدميرها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة، إن "المهندسين العسكريين قاموا منذ نوفمبر 2022 بإزالة الألغام من أراضي منطقة ناكاي في مقاطعة خاموان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد (لاوس)، كما تمكن خبراء المتفجرات من تطهير منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية 24 هكتارا".

وأوضحت الوزارة أن وحدات فريق هندسة المتفجرات عثرت على ألغام وذخائر عنقودية أمريكية الصنع مثل "BLU-24" و "BLU-26" و "BLU-42"، وقذائف للمدفعية وقذائف هاون.

المصدر: تاس