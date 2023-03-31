الكرملين يصف مطالب كييف بنشر أسلحة نووية في أراضيها بـ"الاتجاه الخطير"

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الدعوات في كييف إلى نشر أسلحة نووية في أوكرانيا هو "اتجاه خطير".

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية: "ليست كل الالتماسات والدعوات التي تظهر هناك يمكن أن تؤخذ على محمل الجد. وهذا الموضوع في حد ذاته ليس بالجديد. دعنا نتذكر مؤتمر ميونيخ قبل عامين، حيث تحدث الرئيس زيلينسكي نفسه عن مثل هذا الاحتمال. وهذا أيضا اتجاه خطير للغاية. ومرة ​​أخرى، هذا خطر لا يمكن لبلدنا تجاهله".

في وقت سابق، ظهرت عريضة على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي تطالب بنشر أسلحة نووية أمريكية في أوكرانيا أو "جعل أوكرانيا دولة تملك أسلحة نووية".

المصدر: نوفوستي