 
مباشر

وسائل إعلام: ماسك يخطط لزيارة بكين ولقاء رئيس مجلس الدولة الصيني

أخبار العالم

وسائل إعلام: ماسك يخطط لزيارة بكين ولقاء رئيس مجلس الدولة الصيني
Gettyimages.ru
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1el

أفادت وكالة "رويترز" بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخطط لزيارة الصين في أبريل القادم، ويأمل أن يلتقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

إقرأ المزيد
ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في
ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على خطة الزيارة: "يخطط رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك لزيارة الصين في أبريل القادم ويأمل بإجراء لقاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ".

ونقلت عن أحد مصادرها أن الموعد الدقيق لهذه الزيارة سيعتمد على الجدول الزمني لرئيس مجلس الدولة الصيني.

وذكرت أن هذه ستكون أول زيارة لماسك إلى الصين منذ جائحة فيروس كورونا وبعد انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ لولاية ثالثة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا