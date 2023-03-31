وسائل إعلام: ماسك يخطط لزيارة بكين ولقاء رئيس مجلس الدولة الصيني

أفادت وكالة "رويترز" بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخطط لزيارة الصين في أبريل القادم، ويأمل أن يلتقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على خطة الزيارة: "يخطط رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك لزيارة الصين في أبريل القادم ويأمل بإجراء لقاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ".

ونقلت عن أحد مصادرها أن الموعد الدقيق لهذه الزيارة سيعتمد على الجدول الزمني لرئيس مجلس الدولة الصيني.

وذكرت أن هذه ستكون أول زيارة لماسك إلى الصين منذ جائحة فيروس كورونا وبعد انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ لولاية ثالثة.

المصدر: نوفوستي