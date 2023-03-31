محامية ترامب تتوقع مثول الرئيس السابق أمام المحكمة الثلاثاء

قالت محامية دونالد ترامب إن الرئيس الأمريكي السابق تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء، بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

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وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان اليوم الجمعة: "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء" دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن أمس الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق بشأن "مدفوعات مالية صامتة" للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وواجه ترامب لسنوات تحقيقات جنائية على جبهات متعددة، بدءا من التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية إلى الجرائم المالية المزعومة والتدقيق الأخير بشأن تخزينه أسرار الحكومة.

وفي النهاية، على الرغم من ذلك، فإن ما دفع هيئة المحلفين الكبرى للتصويت لتوجيه الاتهام إليه لم يكن التدخل في الانتخابات، أو مسك الدفاتر الزائفة، أو الوثائق الفيدرالية غير المضمونة، أو حتى أن أنصاره شنوا هجوم الكابيتول في 6 يناير بعد أن تم التصويت له خارج المنصب وأخبرهم أن "يقاتلوا مثل الجحيم"، فقد كانت نجمة ومخرجة الأفلام الإباحية المعروفة للجماهير باسم ستورمي دانيلز هي السبب.

المصدر: أ ف ب