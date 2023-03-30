متحدث باسم مدعي عام مانهاتن: اتصلنا بمحامي ترامب لتنسيق تسليمه إلى مكتب مانهاتن للمحاكمة

أعلن متحدث باسم مدعي عام مانهاتن ألفين براغ عن الاتصال بمحام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتنسيق تسليمه إلى مكتب مانهاتن للمحاكمة على لائحة اتهام للمحكمة العليا.

وقال المتحدث باسم ألفين براغ: "اتصلنا هذا المساء بمحامي ترامب لتنسيق تسليمه إلى مكتب مانهاتن للمحاكمة على لائحة اتهام للمحكمة العليا، والتي لا تزال مغلقة".

وأضاف: "سيتم توفير التوجيه عند تحديد تاريخ الاستدعاء ".

ويأتي ذلك بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بتوجيه اتهامات جنائية ضد دونالد ترامب في قضية "الأموال الصامتة" بشأن ممثلة إباحية.

المصدر: RT