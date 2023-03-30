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البيت الأبيض يدعو الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى روسيا بعد اعتقال مراسل "وول ستريت جورنال"

أخبار العالم

البيت الأبيض يدعو الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى روسيا بعد اعتقال مراسل
AP Patrick Semansky
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دعا البيت الأبيض المواطنين الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى روسيا بعد اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه بالتجسس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "الآن أفضل وسيلة لتفادي ذلك هي الإقناع بعدم السفر إلى روسيا، ونحن سنستمر بالحديث عن ذلك بوضوح".

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وأعادت إلى الأذهان اعتقال الأمريكيين بول ويلان وتريفور ريد في روسيا، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا لإعادة ويلان إلى الولايات المتحدة، علما بأن المواطن الثاني تمت مبادلته بالروسي قسطنطين ياروشينكو المحكوم عليه بالسجن في الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد دعا جميع الأمريكيين الموجودين في روسيا لمغادرتها فورا، والذين يخططون لزيارتها لإعادة النظر في خططهم، وذلك على خلفية اعتقال الأمن الروسي للأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه بالتجسس.

المصدر: تاس

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