صرحت الممثلة الرسمية للقيادة العملياتية" الجنوبية "للقوات المسلحة الأوكرانية ناتاليا جومينيوك، أن الدافع المعنوي لدى المجندين للخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا يتراجع.

وقالت جومينيوك يوم الخميس خلال مقابلة مع صحيفة "ابشيستفينوية نوفوستي": "الوضع في البلاد يشهد تغييرات كبيرة في الوقت الراهن، فقد انخفض الدافع الحماسي لدى الناس. بالإضافة إلى ذلك، أدرك الكثيرون من الذين تم إجلاؤهم إلى مناطق أكثر أمانا أن الحياة يمكن أن تستمر دون قتال".

وتعليقا على تسليم استدعاءات التجنيد، في الشوارع وفي وسائل النقل، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الفاضحة لمشاهد الاحتجاز القسري للأفراد العسكريين في مدن مختلفة من البلاد، أشارت جومينيوك إلى أن "هذا إجراء قسري".

قال رئيس الفصيل البرلماني لحزب "خادم الشعب"، ديفيد أراهاميا، يوم الاثنين إن أوكرانيا ستزيد من التعبئة، وتحشد ما لا يقل عن ثمانية ألوية إضافية إلى الحدود مع بيلاروس إذا نشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية هناك.

المصدر: تاس