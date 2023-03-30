"بيزنس إنسايدر": القوات الألمانية أنفقت جميع الأموال المخصصة لشراء قطع الغيار

أشارت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، إلى أن القوات المسلحة الألمانية أنفقت الجزء الهام من ميزانية الدفاع الذي كان مخصصا لشراء قطع غيار للمعدات.

وبحسب الصحيفة، فإن "ميزانية القوات المسلحة الألمانية لعام 2023 تبلغ 51 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو مخصصة لقطع الغيار، وقد تم بالفعل إنفاق هذا المبلغ".

وذكرت الصحيفة إن "وزارة الدفاع الألمانية لا تؤكد هذه المعلومات".

وأكدت شركة التصنيع الألمانية "Krauss-Maffei Wegmann"، في وقت سابق، أن المكتب الفيدرالي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني للقوات الألمانية طلب 10 حوامل مدفعية ذاتية الدفع جديدة من طراز "Panzerhaubitze 2000"، وتم توضيح أن المعدات ضرورية لتجديد مخزون القوات المسلحة الألمانية بعد نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "Handelsblatt" الألمانية في 18 مارس، أن "الحكومة الألمانية بدأت في شراء مدافع Panzerhaubitze 2000 ذاتية الدفع لتجديد النقائص بعد نقل المعدات إلى أوكرانيا".

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المصدر: غازيتا.رو