البيت الأبيض: لا مؤشرات على نقل موسكو أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى مؤشرات على نقل موسكو أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس ولا مؤشرات على نية استخدامها في أوكرانيا.

وقال: "لم نر أي مؤشر على أنه (الرئيس فلاديمير بوتين) قد فعل ذلك بالفعل، لا يوجد أي مؤشرات على أنه يعتزم نقل أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية من أي نوع، وكذلك لا مؤشرات على أنه يعتزم استخدامها في أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح يوم أول أمس السبت، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على الهواء في قناة "روسيا 24"، بأن روسيا تستكمل بناء منشأة تخزين خاصة بالأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو، وقد سلمت بالفعل إلى بيلاروس مجمع "إسكندر"، القادر على حمل رؤوس نووية.

ووفقا لبوتين، فقد أثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ فترة طويلة مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بيلاروس، وتابع بوتين بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت رؤوسا نووية في عدد من البلدان، لهذا لا يوجد أي شيء غير عادي في طلب بيلاروس.

المصدر: تاس + RT