الولايات المتحدة تعتبر حكم محكمة العدل الدولية حول الأصول الإيرانية المجمدة "انتصارا كبيرا" لها

اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة "انتصارا كبيرا" لها.

وجاء ذلك تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم.

هذا وأعلن ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".

المصدر: "أ ف ب"