زاخاروفا: السماح للصحفي الأمريكي الموقوف بتهمة التجسس بالتواصل مع قنصلية بلاده

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الروسي سمح لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، الموقوف بتهمة التجسس بالتواصل مع قنصلية بلاده.

وقالت: "تم السماح للصحفي الأمريكي في وول ستريت جورنال بالتواصل مع القسم القنصلي."

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أصدرت محكمة "ليفورتوفو" شرقي العاصمة الروسية موسكو، أمر اعتقال بحق الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في قضية تجسس.

وألقت المحكمة القبض على غيرشكوفيتش، وهو يعمل موظفا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت "هيئة الأمن الفدرالية الروسية" قد اعتقلت الصحفي غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ صباح اليوم، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي "بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما دفع الهيئة لرفع قضية جنائية ضده بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس."

المصدر: تاس