رفضا لمعاداة روسيا.. البرازيل لن توقع على بيان قمة واشنطن "من أجل الديمقراطية" الختامي

أكدت صحيفة O Globo عن مصادر دبلوماسية برازيلية أنها لن توقع على البيان الختامي لقمة "من أجل الديمقراطية" التي تستضيفها واشنطن وتختتم اليوم الخميس، وذلك بسبب التوجه المعادي لروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي لامتناع ريو دي جانيرو عن التصويت على وثيقة البيان الختامي خصوصا وأنها تصب التركيز بصورة مفرطة على النزاع الأوكراني وتستخدمه من أجل إدانة موسكو.

ونقلت الصحيفة عن خطاب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا التي وجهها إلى المشاركين في تلك القمة: "من غير المقبول استخدام رايات الديمقراطية لبناء الجدران وخلق الفتنة. إن الدفاع عن الديمقراطية هو الكفاح من أجل السلام".

المصدر: تاس