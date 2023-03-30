الخارجية الروسية: سويسرا تتخلى عن مبادئ الحياد وتقترب من الناتو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستأخذ في الاعتبار الإجراءات الإضافية لسويسرا وابتعادها عن مبدأ الحياد، في اتصالاتها مع "الناتو".

وقالت زاخاروفا: "نحن مجبرون على الاعتراف بابتعاد سويسرا عن مبادئ الحياد، ونرى كيف أصبحت تطلعات برن تجاه حلف شمال الأطلسي أكثر بروزا.. سيأخذ الجانب الروسي هذا في الاعتبار عند بناء العلاقات الثنائية وسيرغب في استخلاص النتائج المناسبة فيما يتعلق بدور جنيف كمنصة دبلوماسية دولية".

وشددت الدبلوماسية، على أن سياسة التقارب الوثيق التي تنتهجها سويسرا مع حلف "الناتو" قد ساهمت بشكل آخر في تقويض حيادها.

وفي وقت سابق، أعلنت سويسرا انضمامها إلى الحزمة العاشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح بيان للحكومة السويسرية أن الحكومة قررت في اجتماعها يوم الأربعاء فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا، حيث طالت نحو 120 فردا وكيانا روسيا.

وأضافت الحكومة أنها ستطبق الإجراءات الواردة في الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اعتبارا من 29 مارس.

المصدر: نوفوستي + RT