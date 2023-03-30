غروسي يعتزم زيارة موسكو للمفاوضات حول سلامة محطة زابوروجيه

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه يعتزم العودة قريبا إلى روسيا لإجراء مزيد من المفاوضات حول مشكلة ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية.

وقال غروسي في بيان: "خلال اجتماع مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يوم الاثنين.. ناقشنا هذه المسألة(مسألة ضمان أمنمحطة زابوروجيه للطاقة النووية)، وأشار إلى أنه قد يعود قريبا إلى روسيا لإجراء مزيد من المفاوضات".

وبحسب البيان، شدد غروسي على أنه "مصمم على مواصلة جهوده الدبلوماسية لحماية المحطة ومنع وقوع حادث نووي ذي عواقب وخيمة على الناس والبيئة في أوكرانيا وأماكن أخرى".

وتجدر الإشارة، إلى أن فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار محطة زابوروجيه للطاقة النووية في سبتمبر الماضي وسط مخاوف من تعرض المحطة للأضرار جراء العمليات القتالية. وقررت الوكالة الدولية نشر فريق مراقبين على أساس دائم في المحطة.

وكانت موسكو أكدت أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت سيطرة المشغل الروسي الموثوقة وموظفي المحطة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن "الوضع في المحطة ليس مثاليا في كل شيء طبعا، ولكنه يخضع لسيطرة موثوقة من منظمة التشغيل الروسية وموظفي محطة زابوروجيه".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتقوم القوات الروسية بضمان أمن هذه المحطة منذ مارس الماضي.

وتواصل قوات كييف قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بشكل مستمر.

المصدر: تاس + RT