مقتل 9 جنود في تحطم مروحيتين عسكريتين في الولايات المتحدة

أفادت قناة "ABC" بمقتل 9 جنود أمريكيين جراء تحطم مروحيتين في ولاية كنتاكي الأمريكية.

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ونقلت القناة عن مصدر في القوات البرية الأمريكية قوله: "لقي 9 جنود مصرعهم بعد تحطم مروحيتين من طراز "Black Hawk" تابعتين للقوات البرية الأمريكية أثناء قيامهما بمهمة تدريبية في كنتاكي".

من جهتها قالت قناة "Fox" إن المروحيتين اللتين تحطمتا مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي كانت تنتميان إلى الفرقة 101 الجوية لقوات الإنزال.

المصدر: نوفوستي