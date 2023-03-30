 
مباشر

مقتل 9 جنود في تحطم مروحيتين عسكريتين في الولايات المتحدة

أخبار العالم

مقتل 9 جنود في تحطم مروحيتين عسكريتين في الولايات المتحدة
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v18a

أفادت قناة "ABC" بمقتل 9 جنود أمريكيين جراء تحطم مروحيتين في ولاية كنتاكي الأمريكية.

إقرأ المزيد
تصادم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي (صور)
تصادم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي (صور)

ونقلت القناة عن مصدر في القوات البرية الأمريكية قوله: "لقي 9 جنود مصرعهم بعد تحطم مروحيتين من طراز "Black Hawk" تابعتين للقوات البرية الأمريكية أثناء قيامهما بمهمة تدريبية في كنتاكي".

من جهتها قالت قناة "Fox" إن المروحيتين اللتين تحطمتا مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي كانت تنتميان إلى الفرقة 101 الجوية لقوات الإنزال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا