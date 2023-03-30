المفوضية الأوروبية تخصص 1,2 مليار يورو لتعزيز الدفاع في الاتحاد الأوروبي

وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج العمل السنوي لصندوق الدفاع الأوروبي وخصصت 1,2 مليار يورو لإجراء الأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.

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وجاء في بيان صحفي صدر عن المفوضية ونشر في موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على برنامج العمل السنوي الثالث في إطار صندوق الدفاع الأوروبي، من خلال تخصيص 1,2 مليار يورو لتنفيذ المشاريع المشتركة للأبحاث والتطوير في مجال الدفاع".

وإجمالا، مع أخذ هذا المبلغ بعين الاعتبار، تبلغ الاستثمارات المشتركة للمفوضية الأوروبية في صندوق الدفاع الأوروبي، 3 مليارات يورو، منذ عام 2021. ويهدف برنامج العمل للصندوق في العام الجاري إلى إجراء أبحاث في مجالات مراقبة الفضاء ومواجهة الصواريخ فرط الصوتية وتطوير مشروع إنشاء سفينة دورية أوروبية وإلى آخرها.

يقدم صندوق الدفاع الأوروبي الدعم المالي للمطورين في شكل منح. ويمكن للصندوق تغطية 100% من تكاليف الأبحاث وما بين 20% و100% من تكاليف تطوير المعدات اعتمادا على أنواع الأنشطة.

وفي عام 2023 يخطط الصندوق لتقديم منح للشركات التي تقوم بتطوير مقاتلات من الجيل التالي ودبابات قتالية ووسائل لإطلاق النار غير المباشر وكذلك طائرات لنقل شحنات كبيرة الحجم، مما يعد وسيلة رئيسية لدعم البعثات العسكرية في جميع أنحاء العالم. كما سيقدم الدعم للشركات التي تجري أبحاث في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي