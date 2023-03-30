وسائل إعلام: القضاء يفرض غرامة على نجل نتنياهو لصالح نائبة سابقة في الكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة في تل أبيب ألزمت يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بدفع نحو 20 ألف دولار كتعويض للنائبة السابقة ستاف شافير بعد خسارة دعوى تشهير.

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وكتبت صحيفة "The Times of Israel"، أن شافير رفعت دعوى قضائية ضد يائير نتنياهو بسبب تغريدات مسيئة على "تويتر" نشرها منذ 3 سنوات وصفتها بأنها تشهيرية. من جهته رفع نتنياهو دعوى مضادة ضد شافير بشأن منشوراتها ضده في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن محكمة رفضت هذه الدعوى أمس الخميس.

ويعتين على نتنياهو الابن الآن دفع 70 ألف شيكل (نحو 19,5 ألف دولار) بما فيها 11 ألف دولار كتعويض على تعليقاته التشهيرية و5,5 ألف دولار رسوم قانونية وحوالي 3 آلاف دولار كتكلفة الدعوى المضادة المرفوضة.

وفي تعليقها على قرار المحكمة كتبت شافير في تغريدة على "تويتر" أنها ستتبرع بهذه الأموال لمنظمات تكافح التحريض والعنف ضد النساء. وقالت: "هناك أخبار جيدة: خسر يائير نتنياهو دعوى التشهير وسيتعين عليه دفع 70 ألف شيكل مقابل تنمره وأكاذيبه. ربما سيتعلم أخيرا أن سلوكه المثير للاشمئزاز له ثمن. سأستثمر هذه الأموال في مكافحة التحريض والعنف ضد النساء وسنعمل على ألا يجبر أشخاص مثل يائير أي شخص آخر على التخلي عن النضال من أجل معتقداته".

وذكرت الصحيفة أن يائير نتنياهو معروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ووجوده شديد اللهجة على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عرضه للمحاكمة أكثر من مرة. ويكتسب يائير تدريجيا المزيد من الاهتمام العام على خلفية تقارير إخبارية عن تأثيره على سياسة والده خاصة فيما يخص خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.

المصدر: نوفوستي