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دراسة: 38% من الأمريكيين يؤيدون منع ترامب من الترشح مجددا في حالة توجيه تهم جنائية إليه

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دراسة: 38% من الأمريكيين يؤيدون منع ترامب من الترشح مجددا في حالة توجيه تهم جنائية إليه
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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تدل نتائج استطلاع للرأي العام على أن 38% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من حق الترشح للرئاسة في عام 2024 في حال توجيه تهم جنائية إليه.

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وكتبت جامعة كوينيبياك (Quinnipiac University) أن نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته في الفترة ما بين 23 و27 مارس الجاري بمشاركة 1788 مواطنا أمريكيا تدل على أن "38% من المشاركين في الاستطلاع يرون أنه يجب منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح للرئاسة الأمريكية مرة أخرى في حالة توجيه تهم جنائية إليه نتيجة للتحقيقات الفدرالية والإقليمية الجارية".

وأشارت إلى أن 57% من الأمريكيين يتخذون موقفا معاكسا تماما.

وفي الوقت ذاته يعبر 62% من الأمريكيين عن اعتقادهم أن قضية المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ضد ترامب مسيسة، فيما يرى 32% أن التحقيق له دوافع قانونية.

أما أسباب تصريح ترامب حول اعتقاله المحتمل فيعتقد 69% من الذين شملهم الاستطلاع أنه قام بإدلائه خوفا على أمنه ولذلك بالذات دعا الأمريكيين لتنظيم احتجاجات، في حين اعتبر 24% من الأمريكيين أنه أدلى بهذا التصريح لأسباب الديمقراطية.

المصدر: نوفوستي 

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