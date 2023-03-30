"وول ستريت جورنال" تبدي قلقها من توقيف أحد صحفيها في روسيا

أعربت صحيفة "وول ستريت جورنال"عن قلقها بشأن سلامة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش العامل بمكتبها بموسكو عقب إيقافه من قبل قوات الأمن الروسية بمدينة يكاتيرينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقالت الصحيفة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "إن صحيفة وول ستريت جورنال قلقة للغاية بشأن سلامة هيرشكوفيتس".

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إلى ذلك أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في وقت سابق من اليوم، عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية جمع معلومات تشكّل سرا من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، حيث قالت المخابرات إنه أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ.

ويضيف بيان الهيئة: "وقد رفعت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفدرالية قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".

المصدر: نوفوستي