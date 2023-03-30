استطلاع: أكثر من 30% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا بشكل مفرط

تدل نتائج استطلاع للرأي العام أجرته جامعة كوينيبياك (Quinnipiac University) الأمريكية على أن أكثر من 30% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة تبذل جهدا مفرطا لمساعدة أوكرانيا.

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ومع ذلك يقف 24% من الذين شملهم الاستطلاع موقفا معاكسا ويرون أن الجهود الأمريكية لمساعدة أوكرانيا غير كافية، فيما يعبر 36% من الأمريكيين عن رضاهم من مستوى الدعم الذي تقدمه السلطات الأمريكية لكييف.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا وجود اختلاف كبير في مواقف أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فيرى 52% من الجمهوريين أن الولايات المتحدة تبذل جهدا مفرطا لمساعدة أوكرانيا في حين يؤيد ذلك 12% من الديمقراطيين فقط. في الوقت ذاته يؤيد 23% من الجمهوريين و53% من الديمقراطيين المستوى الحالي لدعم أوكرانيا.

هذا وأشارت نتائج البحث إلى أن 52% من الأمريكيين لا يؤيدون خطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يخص الأزمة الأوكرانية، في حين يقيم 40% من الأمريكيين الإجراءات التي يتخذها بايدن لمساعدة أوكرانيا تقييما إيجابيا.

وقد خصصت الإدارة الأمريكية منذ فبراير 2022 أكثر من 113 مليار دولار مساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا. ويعبر ممثلو المعارضة الجمهورية عن المزيد من عدم رضاهم عن حجم الإنفاق ويطلبون تدقيقا شاملا.

المصدر: نوفوستي