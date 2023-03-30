تشارلز الثالث أول ملك يتحدث أمام البرلمان الألماني

التقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث المستشار الألماني أولاف شولتس، ويستعد ليصبح أول ملك يتحدث أمام البرلمان الألماني، اليوم الخميس، وسط زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العلاقات.

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ويقوم تشارلز (74 عاما) بأول جولة خارجية رسمية له منذ جلوسه على عرش بريطانيا. حيث وصل الملك وعقيلته كاميلا إلى برلين أمس الأربعاء.

واستقبلت حشود ورئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير الزوجين الملكيين عند بوابة براندنبورغ الشهيرة ببرلين، وحضر الثلاثة مأدبة عشاء على شرف الزوجين في القصر الرئاسي.

وبخلاف البهاء الذي أحاط بالزيارة الملكية التي تستغرق 3 أيام، فإن لها هدفا سياسيا بالتأكيد.

فالحكومة البريطانية تحاول إصلاح العلاقات المتوترة مع شركائها بالقارة الأوروبية "في أعقاب العملية المؤلمة التي سبقت وتلت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان تشارلز يخطط لزيارة فرنسا أولا، لكن الاحتجاجات المناهضة للحكومة هناك حالت دون ذلك، ما وجه التركيز على ألمانيا، حيث تتمتع العائلة المالكة البريطانية هناك بالكثير من الفضول والإعجاب.

المصدر: أ ب