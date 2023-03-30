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المعارضة النمساوية في البرلمان تغادر القاعة بعد بدء خطاب زيلينسكي بالفيديو

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المعارضة النمساوية في البرلمان تغادر القاعة بعد بدء خطاب زيلينسكي بالفيديو
Globallookpress Igor GolovniovKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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غادرت المعارضة قاعة البرلمان النمساوي بمجرد أن بدأ زيلينسكي أحد خطاباته أمام أعضاء البرلمان بتقنية الفيديو.

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جاء ذلك خلال البث المباشر على الهواء مباشرة لجلسة البرلمان النمساوي صباح اليوم الخميس، حيث غادر ممثلو المعارضة النمساوية، نواب حزب الحرية النمساوي القومي اليميني FPÖ، بمجرد أن بدأ فلاديمير زيلينسكي خطابه بالفيديو.

وقد ألقى الرئيس الأوكراني خطابه باللغة الأوكرانية أمام المجلس الوطني النمساوي عبر الفيديو، مع ترجمة فورية إلى اللغة الألمانية. وبمجرد أن بدأ زيلينسكي خطابه، وقف نواب حزب الحرية النمساوي وغادروا القاعة.

وقد أفاد مراسل "نوفوستي" في وقت مبكر من صباح اليوم، أن معارضي خطاب زيلينسكي قد نظموا مسيرة للمطالبة بحياد بلادهم وحل النزاع الأوكراني من خلال الدبلوماسية، فيما قال زعيم حزب الحرية النمساوي القومي اليميني هربرت كيكل للصحفيين إنه بالنسبة لممثلي جمعيته، فإن خطاب زيلينسكي في البرلمان النمساوي "لا علاقة له بالحياد النمساوي"، معلنا عن احتجاج سلمي.

المصدر: نوفوستي

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