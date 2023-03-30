تصادم مروحيتين للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي (صور)

قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي نونديس ثورمان، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي اصطدمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء أمس الأربعاء.

وأفادت ثورمان التي تعمل في قاعدة فورت كامبل العسكرية، في تصريح اليوم الخميس، بأن طائرتي هليكوبتر هجوميتان من طراز HH-60 "بلاك هوك"، اصطدمتا ببعضهما البعض في حوالي الساعة 10 مساء، خلال مهمة تدريب روتينية في مقاطعة تريغ، مبينة أن طائراتي الهليكوبتر كانتا من الفرقة 101 المحمولة جوا، وهي فرقة الهجوم الجوي الوحيدة بالجيش الأمريكي.

وأضافت: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم، خصوصا أن وضع أفراد الطاقم غير معروف"، مؤكدة أن "الحادث قيد التحقيق".

بدوره، قال آندي بشير حاكم كنتاكي في تغريدة على "تويتر": "تلقينا بعض الأخبار الصعبة من فورت كامبل، مع تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات".

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023

المصدر: "نيويورك تايمز"