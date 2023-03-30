بايدن يمدد سريان المرسوم بشأن فرض العقوبات المتعلقة بالهجمات السيبرانية

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمديد سريان المرسوم بشأن نظام العقوبات ضد الجهات التي تتهمها الولايات المتحدة بشن هجمات سيبرانية عليها، بما فيها روسيا.

وأشار بايدن في بيان نشره البيت الأبيض يوم الأربعاء، إلى أن "هذا النشاط الخبيث في المجال السيبراني لا يزال يشكل خطرا استثنائيا وغير عادي على الأمن القومي والسياسية الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

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ومدد بايدن سريان مرسوم حول حالة الطوارئ بهذا الشأن، الصادر في 1 أبريل 2015، عاما آخر.

وتتضمن الإجراءات الواردة في المرسوم الصادر في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عقوبات ضد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والاستخبارات العسكرية الروسية وعدد من الكيانات الروسية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا نفت أكثر من مرة تورطها في أي هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة.

المصدر: تاس