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الأركان الأمريكية: إيران تمتلك كل ما تحتاجه لصنع سلاح نووي خلال أشهر

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الأركان الأمريكية: إيران تمتلك كل ما تحتاجه لصنع سلاح نووي خلال أشهر
AP Jose Luis Magana
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، أن إيران تمتلك كل ما تحتاجه لصنع سلاح نووي خلال عدة أشهر في حال الضرورة.

وقال ميلي أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، إن "إيران قادرة على صنع كمية كافية من المواد الضرورية للسلاح النووي في أقل من أسبوعين".

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وتابع: "وهي ستحتاج إلى عدة أشهر فقط لصنع السلاح النووي ذاته".

وأشار ميلي إلى أن العسكريين الأمريكيين وضعوا عدة سيناريوهات للعمل في حال قررت إيران بالفعل تطوير السلاح النووي.

وأكد ميلي أن واشنطن ملتزمة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

المصدر: إنترفاكس

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