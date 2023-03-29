فرنسا تنفي حظر منح التأشيرة للأئمة المغاربة

نفت السفارة الفرنسية بالمغرب في بيان يوم الأربعاء، الأنباء حول حظر باريس منح التأشيرة للأئمة المغاربة الراغبين بزيارة فرنسا لإحياء شهر رمضان مع الجالية المغربية.

وقالت السفارة في بيان إن الأنباء عن رفض القنصليات منح تأشيرات لأئمة مغاربة "عار تماما عن الصحة".

وقالت السفارة إن جميع الأئمة الذين تقدموا بطلبات للحصول على التأشيرة حصلوا عليها.

وأوضحت السفارة أن سفر الأئمة المغاربة إلى فرنسا خلال شهر رمضان كان موضوع مشاورات لسنوات عديدة بين الرباط وباريس.

Communiqué de presse de l'ambassade de France au Maroc 👇 pic.twitter.com/jFrKhwDMgN — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) March 29, 2023

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن المصالح القنصلية الفرنسية رفضت منح التأشيرة لعدد من الأئمة المغاربة الذين اعتادوا السفر إلى فرنسا.

وفي كل عام يسافر الأئمة إلى فرنسا ضمن البعثات الرسمية الموجهة لتأطير ووعظ الجالية المغربية بفرنسا خلال شهر رمضان.

المصدر: RT + وسائل إعلام