رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يتلقى تهديدات بالقتل وطردا مجهولا فيه مسحوق أبيض

تلقى عمدة مدينة لوهافر الفرنسية، رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب، تهديدات بالقتل وطردا يحتوي على مسحوق أبيض مجهول.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن مجلس البلدية في لوهافر تلقت رسالة موجهة إلى إدوارد فيليب ظهر الثلاثاء.

وكتب على الطرد "الله أكبر"، وهو كان يحتوي على مسحوق مجهول من لون أبيض.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية على الفور، وتمت إحالة الطرد إلى الخبراء لإجراء التحليلات الضرورية.

ورفع مجلس البلدية وإدوارد فيليب دعوى أمام القضاء على إثر الحادث.

وتشير وسائل الإعلام إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن حادث إرسال التهديدات على صلة بالإصلاح التقاعدي الذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، والذي تلقى عدد من السياسيين والمسؤولين تهديدات على خلفيته.

يذكر أن إدوارد فيليب كان رئيسا للحكومة الفرنسية خلال الفترة بين 2017 و2020، ومنذ يونيو 2020 يتولى منصب العمدة في مدينة لوهافر بشمال فرنسا.

المصدر: Franceinfo