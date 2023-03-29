نتنياهو يعلق على إطلاق إسرائيل قمر "أوفيك 13" للتجسس على إيران (فيديو)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متابعيه بإطلاق تل أبيب قمر "أوفيك 13" الاصطناعي يوم الأربعاء، للتجسس على أهداف بعيدة في مقدمتها إيران.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "أبارك الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإسرائيلي"Ofek 13" إلى الفضاء".

وأضاف: "لقد عملنا على هذا لفترة طويلة.. نقوم بترقية منظومة الأمن الإسرائيلي".

אני מברך על שיגור מוצלח של הלווין הישראלי ׳אופק 13׳ אל החלל. 🚀🇮🇱



אנחנו עובדים על זה הרבה זמן. זה משדרג את מערכת הבטחון הישראלית. כל הכבוד להם! pic.twitter.com/khELgenv5T — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2023

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي كان حاضرا في غرفة التحكم عند إطلاق القمر الصناعي، إنه إنجاز مهم لا مثيل له.

وأضاف: "كل من يحتاج إلى دليل إضافي على الابتكار التكنولوجي الرائد الذي يميز نظام الأمن الإسرائيلي حصل عليه اليوم بطريقة واضحة".

وتابع قائلا: "لقد أثبتت إسرائيل بالفعل عدة مرات قدراتها المتنوعة في مجال الفضاء وهي من بين قائمة محدودة من الدول التي تمتلك هذه القدرات، والتي سنواصل تطويرها وتعميقها".

وأردف بالقول: "سنستمر في إثبات أن السماء ليست الحد الأقصى لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي يعمل على تحسين قدراته العملياتية في جميع الأبعاد وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات".

שיגור הלוויין 'אופק 13' וההיערכות לשיגור. pic.twitter.com/bFmclzBRi0 — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) March 29, 2023

وفجر الأربعاء، أطلقت وزارة الدفاع والجيش والصناعات الجوية القمر الصناعي "أوفيك 13".

وذكرت السلطات الإسرائيلية أنه تم إطلاق القمر الصناعي المخصص لأغراض التجسس بنجاح باستخدام قاذفة الأقمار الصناعية "شافيت" من حقل تجريبي في وسط إسرائيل.

وسيخضع القمر الذي يتمتع بقدرات متقدمة، لسلسلة من الاختبارات للتحقق من مستوى أدائه عند دخوله في مدار حول الأرض، بحسب موقع "والا" العبري.

רגע השיגור של אופק 13 לחלל מבסיס פלמחים pic.twitter.com/qO8ssPjS2f — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) March 28, 2023

وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية فإن "أوفيك 13 هو قمر صناعي للمراقبة بالرادار تم تطويره بالكامل في إسرائيل ويتميز بقدرات تصوير نهارية وليلية متقدمة".

وأوضح البيان أنه "سيتم استخدام القمر الصناعي للمراقبة والتصوير المتقدم من الفضاء، وخاصة من الوجهات البعيدة مثل إيران".

وأضافت "بذلك، سينضم إلى عشرات الأقمار الصناعية الأخرى من عائلة "أوفيك" للأقمار الصناعية التي تديرها شعبة الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أنه مباشرة بعد الإطلاق، دخل القمر الصناعي المدار بنجاح، وبدأ في إرسال البيانات وأكمل سلسلة أولية من الاختبارات وفقا لخطط الإطلاق الأصلية.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع ستنقله إلى وحدة استخبارات الجيش الإسرائيلي 9900 للاستخدام العملي.

المصدر: وسائل إعلام عبرية + وكالات