هيئة المحلفين في مانهاتن تؤجل النظر في قضية رشوة ترامب للممثلة الإباحية

أفادت صحيفة "بوليتيكو" يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة بأن هيئة المحلفين في مانهاتن تعتزم تعليق النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لمدة شهر.

وأكدت الصحيفة أن "تطور الأحداث هذا في عمل هيئة المحلفين مخطط له مسبقا، ولهذا السبب، قد يتم تقديم التهم ضد ترامب في موعد ليس قبل نهاية أبريل، وقد يتغير جدول هيئة المحلفين".

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وأشارت إلى أن أحد صلاحيات المدعي العام في مانهاتن هو القدرة على تقديم طلب إلى هيئة المحلفين من أجل عقد اجتماع غير مجدول. وسيسمح هذا السيناريو بالاستمرار في النظر في قضية ترامب، متجاهلين بذلك التوقف المؤقت المخطط له.

يذكر أن التحقيقات تجري مع ترامب في قضية التزوير المحتمل للإقرارات المالية، والمتعلقة بالمزاعم حول دفع ممثلي ترامب مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (المعروفة باسمها المستعار ستورمي دانيالز) خلال حملته الانتخابية عام 2016 مقابل الصمت عن علاقة ترامب بها التي تعود لعام 2006.

وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، قد أدلى بإفاداته في القضية، واعترف بتقديم المدفوعات المذكورة للنجمة الإباحية بأمر من ترامب. وحسب كوهين، فقد تم إخفاء المدفوعات من خلال تزوير الإقرارات المالية وتمريرها كأنها "أتعاب المحاماة".

المصدر: نوفوستي