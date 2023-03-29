مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، وأحاله إلى مجلس النواب، قبل المصادقة النهائية عليه من الرئيس جو بايدن.

ووفق نتائج التصويت فقد أيد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.

وسمح تفويض 1991 بتدخل الولايات المتحدة عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأميركية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

ويقول المؤيدون، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.

وقد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، من هذا الشهر، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.

وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003 وبذلك سينهي "الشيوخ الأميركي" تفويضا استمر لأكثر من عشرين عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.

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المصدر: سبوتنيك