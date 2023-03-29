بريطانيا تخصص أربع قواعد عسكرية لتوطين اللاجئين

أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، أن السلطات البريطانية تعمل على تأهيل أربع قواعد عسكرية لتوطين اللاجئين فيها.

وقال الوزير خلال اجتماع البرلمان: "سنقوم بتجهيز أراضي (القواعد العسكرية) في الأشهر المقبلة لاستيعاب عدة آلاف من اللاجئين في مباني الثكنات".

في وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية عن خطط لاستخدام قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الملكي في "إسيكس" و"لينكولنشاير" لإعادة توطين المهاجرين. والآن في الواقع إضيفت قاعدتين جديدتين هما "ساسكس الشرقية" و"يوركشاير" ليصبح المجموع 4 قواعد، علما بأن الأخيرة موجودة في دائرة ريتشموند، التي يمثلها في البرلمان رئيس الوزراء ريشي سوناك نفسه.

وأضاف الوزير: "نحن نعمل على تهيئة الأمور لاسكانهم على السفن أيضا، كما هو الحال في اسكتلندا وهولندا".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن اللاجئين من أوكرانيا يعيشون على متن سفن سياحية في اسكتلندا.

وفقا لتقرير بثته سكاي نيوز: "هذه التدابير توفر ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه في اليوم. وهو المبلغ الذي يتم انفاقه يوميا على إقامة المهاجرين في الفنادق. بالرغم من ذلك، يعارض ممثلو المنظمات الخيرية إعادة التوطين بهذا الشكل، لأن الظروف في القواعد العسكرية غير مقبولة".

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