مدفيديف يوجه بزيادة إنتاج الذخائر لتلبية كافة احتياجيات الجيش الروسي

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بزيادة إنتاج الذخائر وتعزيز فعاليتها، لتلبية كافة متطلبات الجيش الروسي في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال جولة تفقدية في مصنع للذخيرة في مدينة قازان، قال: "مع العملية العسكرية الروسية ازداد استهلاك الذخيرة، وعلى القطاع الصناعي تلبية احتياجات القوات الروسية بشكل كامل".

وأضاف: "يجب زيادة الإنتاج، وبالطبع استخدام ابتكارات جديدة لتعزيز فاعلية الذخيرة".

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المصدر: نوفوستي