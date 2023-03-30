آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /29.03.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0z1
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- الأركان الأوكرانية تعترف بـ"نجاح جزئي" للقوات الروسية في أرتيوموفسك
- سويسرا تنضم إلى الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
- القوات الجوية الأوكرانية: علينا الاستعداد لاستقبال طائرات "إف-16"
- غروسي يؤكد عدم وجود أسلحة هجومية في محطة زابوروجيه
- زيلينسكي: نحتاج لـ20 بطارية من "باتريوت" وبعض أنظمة الدفاع الجوي الغربية "لم تعمل"