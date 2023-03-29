ما هي أهم قاعدة فيها؟.. مستشار سابق في CIA يتخيل لعبة بوكر أطرافها موسكو وبكين وواشنطن

قال مستشار الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس ريكاردز، في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي ريكونينغ"، إن الولايات المتحدة تخسر أمام روسيا والصين في لعبة البوكر الجيوسياسية.

وأضاف المستشار السابق: "كان اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، أكثر من مجرد محادثات عادية رفيعة المستوى. لقد بدا ذلك وكأنه حفلة تكريم أقيمت على شرف النظام العالمي الجديد".

وأشار الخبير الأمريكي، إلى أن لقاء الرئيسين الروسي والصيني أدى إلى إبعاد الولايات المتحدة إلى المرتبة الثانية.

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ويرى المستشار السابق، أن أسهل وأفضل طريقة لفهم جوهر ما يحدث في الوقت الراهن، هو استخدام لعبة البوكر كاستعارة.

وقال ريكاردز: "تخيلوا لعبة البوكر مع ثلاثة لاعبين [الولايات المتحدة وروسيا والصين]. هناك قول مأثور: إذا كنت تجلس على طاولة ولا تعرف من هو الخاسر ... فهذا يعني أنت الخاسر إذن".

وخلص الخبير إلى الاستنتاج التالي: "للفوز بأي مواجهة ثلاثية، يجب أن يتعاون لاعبان ضد اللاعب الثالث. وهذا ما تفعله روسيا والصين بالذات".

قام الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة إلى موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس، وهي أول زيارة له منذ إعادة انتخابه لرئاسة الصين الشعبية.

المصدر: نوفوستي