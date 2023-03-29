باتروشيف: روسيا ستحقق كل أهداف العملية الخاصة رغم زيادة الدعم الغربي لكييف

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، على الرغم من تصعيد الغرب مساعدته العسكرية لأوكرانيا.

وقال باتروشيف إن حوالي 50 دولة ضمن ما يعرف بـ"تحالف رامشتاين" تشارك في الصراع المسلح إلى جانب نظام كييف، لكن روسيا رغم ذلك ستنجز مهمة نزع السلاح عن أوكرانيا واجتثاث النازيين منها، وستضمن سلامة أراضي روسيا وأمن سكانها.

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وأكد باتروشيف التزام موسكو بالموقف الداعي لعدم جواز نشوب حرب نووية والمواجهة العسكرية بين القوى النووية.

وأشار إلى أن هناك أدلة دامغة على قيام الولايات المتحدة بأنشطة بيولوجية واسعة النطاق في أوكرانيا، وتورط النخب الأمريكية في ذلك.

تصريحات باتروشيف جاءت خلال اجتماع أمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي انعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الهندية نيودلهي.

وشدد باتروشيف على أهمية أن تعمل دول "شنغهاي للتعاون" في ظل الظروف الحالية على الحفاظ على عادات وتقاليد بلدانهم، ودعم القيم الإنسانية العالمية، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ومواجهة سياسة العقوبات الأحادية والإجراءات التقييدية.

وأشار إلى أن "شنغهاي للتعاون" بحاجة إلى توحيد الجهود لدعم المواقف المشتركة في المجال السيبراني وعدم السماح للغرب بالتدخل في هذا العمل.

وتناول باتروشيف الشأن الأفغاني، مشيرا إلى أن الوضع في أفغانستان بعد عام ونصف على وصول "طالبان" إلى السلطة لا يزال معقدا ويأخذ طابع أزمة ممتدة.

وحذر من أن أفغانستان تمثل مصدرا "لتحديات وتهديدات كبيرة لأمن دولنا"، تشمل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وانتشار فكر التطرف.

وأكد أنه يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وأتباعها التكاليف الأساسية لإعادة إعمار الاقتصاد الأفغاني في ما بعد النزاع.

المصدر: وكالات