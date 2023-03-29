مسؤولة روسية: الأسرى الأوكرانيون الذين لم ترغب كييف بمبادلتهم سيعودون إلى وطنهم

صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا بأن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميتري لوبينيتس أكد لها أن أسرى الحرب الأوكرانيين الذين رفضت أوكرانيا تبادلهم، سيعودون إلى وطنهم.

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وقالت موسكالكوفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تلقيت مؤخرا تأكيدا من مفوض حقوق الإنسان (الأوكراني) بأنه سيتم إدراج أسمائهم في القوائم، وستتم إعادتهم إلى وطنهم".

وأفادت، سابقا، بأن أوكرانيا رفضت مبادلة 70 من جنودها بأسرى روس ونشرت بيانات هؤلاء الجنود الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي