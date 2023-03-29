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غرق قارب محمل بـ1.4 ألف طن من المواد السامة في الولايات المتحدة (فيديو)

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ABC News / Kentucky EEC
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تعرض قارب (صندل) يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات.

وأغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة. وقال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".

ولم يتم تحديد سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 صنادل سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.

المصدر: "نوفوستي"

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