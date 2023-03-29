أردوغان يجري اتصالات مع تبون وعباس

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاجه فلسطين، معربا عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين إثر الزلازل في تركيا.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعرب عن أمله في أن تجتاز تركيا وشعبها تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن عباس بحث مع نظيره التركي، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وأكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما.

من جهة أخرى، بحث أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن شكره للجزائر إزاء التضامن والدعم الذي أظهرته لتركيا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها في 6 فبراير الماضي.

المصدر: الأناضول