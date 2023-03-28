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كنعاني: إسرائيل هي المكان الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بصدق

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كنعاني: إسرائيل هي المكان الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بصدق
AP
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إسرائيل البلد الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بصدق.

وذكر ناصر كنعاني في تغريدة على موقع "تويتر": "إن عراب الكيان الصهيوني الذي يشعر بالقلق من تنامي أزمة هذا الكيان، يقول إن الولايات المتحدة تحث القادة الإسرائيليين بشدة على تقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن، لأن هذه هي أفضل طريقة لتجاوز هذه المرحلة لإسرائيل ومواطنيها".

وأضاف: "إسرائيل هي المكان الوحيد الذي تلتزم أمريكا بصدق بأمنه".

المصدر: RT + "تويتر"

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