كنعاني: إسرائيل هي المكان الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بصدق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن إسرائيل البلد الوحيد الذي تلتزم الولايات المتحدة بأمنه بصدق.

وذكر ناصر كنعاني في تغريدة على موقع "تويتر": "إن عراب الكيان الصهيوني الذي يشعر بالقلق من تنامي أزمة هذا الكيان، يقول إن الولايات المتحدة تحث القادة الإسرائيليين بشدة على تقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن، لأن هذه هي أفضل طريقة لتجاوز هذه المرحلة لإسرائيل ومواطنيها".

وأضاف: "إسرائيل هي المكان الوحيد الذي تلتزم أمريكا بصدق بأمنه".

Israel's godfather that is concerned about its deepening crisis, strongly urges #Zionist leaders to find a compromise as soon as possible, believing that is the best path forward for Israel & its citizens.



The only entity for the security of which, the US is sincerely committed! — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) March 28, 2023

المصدر: RT + "تويتر"