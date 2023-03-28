وسائل إعلام: برلسكوني وصديقته يبحثان عن ملجأ محصَّن تحسّبا لنشوب حرب نووية

يشعر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، وصديقته الشابة مارتا فاسينا، عضوة البرلمان الوطني، بقلق بالغ إزاء خطر اندلاع حرب نووية ويبحثان عن منزل جديد بملجأ.

وأفادت صحيفة La Stampa، بأن المبادرة بدرت من فاسينا البالغة من العمر 33 عاما، والتي أقام معها برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما "حفل زفاف رمزي" قبل عام.

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وتحدثت صديقة برلسكوني للعديد من الأشخاص حول "مخاوفها بشأن سيناريو نووي قريب جدا لدرجة أنها بدأت في البحث عن منازل بها ملجأ من القنابل للهروب من الموجة النووية التي قد تنجم عن هجوم على بريطانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "شخصا يدعي" أنه رأى "قائمة بالأشخاص الذين يجب إنقاذهم في حالة وقوع كارثة نووية" في مقر إقامة رئيس الوزراء الأسبق.

وبدورها، ذكرت صحيفة Libero، الثلاثاء، أن جوا من القلق يسود بيئة رئيس الوزراء الأسبق.

وكتبت الصحيفة أن فاشينا تبذل قصارى جهدها لإيجاد منزل مناسب به ملجأ من القنابل.

وأعرب بيرلسكوني وفي وقت سابق عن قلقه الشديد إزاء عدم وجود مقترحات محددة لحل النزاع في أوكرانيا ودعا إلى "إيجاد حل دبلوماسي لهذه الحرب، التي تشكل خطورة كبيرة علينا جميعا".

المصدر: نوفوستي