باكستان تعلن عدم مشاركتها في "قمة الديمقراطية" بواشنطن

أعلنت باكستان أنها لن تشارك في "قمة الديمقراطية" التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ووجهت الشكر لواشنطن ومضيفيها على الدعوة.

وينطر إلى الخطوة الباكستانية على أنها محاولة منها لتهدئة حليفها القديم الصين، والتي لم تتم دعوتها إلى القمة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت 120 من قادة العالم لحضور القمة التي تعقد في واشنطن يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن "باكستان ستعمل بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة والمضيفين المشاركين للقمة لتعزيز وتقوية المبادئ والقيم الديمقراطية والعمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد".

وأضافت الوزارة أن باكستان تقدر صداقتها مع الولايات المتحدة، مضيفة "في ظل إدارة بايدن هذه، توسعت هذه العلاقة بشكل كبير. وما زلنا ملتزمين بتعزيز هذه العلاقة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

لم تحضر باكستان قمة 2021 - القمة الأولى والوحيدة الأخرى من أجل الديمقراطية - وسط توتر متزايد بين حكومة رئيس الوزراء آنذاك عمران خان والولايات المتحدة.

المصدر: "أ ب"