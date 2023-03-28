بعد تكتم استمر 15 يوما.. واشنطن تعترف بفشل اختبارها الأخير لصاروخ فرط صوتي

اعترف وزير القوات الجوية الأمريكي، فرانك كيندال، بفشل الاختبارات الأخيرة لصاروخ فرط صوتي أطلقه البنتاغون من الجو.

وقال كيندال في جلسة استماع بالكونغرس: "تلك الاختبارات التي أجريناها منذ مدة قصيرة لم تكن ناجحة. لم نحصل على البيانات التي نحتاجها من الاختبارات".

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وأفادت صحيفة "ديفينس نيوز" في وقت سابق بأن سلاح الجو الأمريكي اختبر نموذجا أوليا لصاروخ "إيه جي إم -183 إيه" فرط الصوتي أجريت في 13 مارس، وتكتّم على نتائج الاختبار.

وأكد عضو مجلس النواب الأمريكي، دوغ لامبورن، أنه على بلاده تطوير الصواريخ فرط الصوتية حيث تخلفت كثيرا في هذا المجال، وأنه لا توجد دولة في العالم اليوم قادرة على مواجهة هذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي